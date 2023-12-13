Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı! Altın ve dolarda hareketlilik yaşanıyor

13 Aralık 2023 22:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:29

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Fed 2024’te 75 baz puan faiz indirimi öngördü.

Son toplantıda politika faizi değişmedi ve yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuldu.

Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi. Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirerek toplam 525 baz puanlık faiz artışı yapmıştı.

FED KARARI SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Altın fiyatları dün ABD enflasyon verisi ile dalgalandı. ABD enflasyonu beklentilere paralel olarak Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 0,1 oldu. Verinin açıklanmasının ardından ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına ve Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrilmişti. Fed faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutunca durum piyasaları da hareketlendirdi.

DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Fed kararı sonrası gram altın 1850 TL'den 1870 TL'ye yükseldi. Dolar/TL 29 TL'nin altına düştü. 29.0714'ten işlem gören dolar kuru 28.99 TL'ye geri çekildi.

GRAM ALTIN YILBAŞINDAN ÖNCE 1,900 TL'Yİ GÖRECEK!

Uzmanlar, gram altının yılbaşından önce 1.900 TL seviyesinin üzerine tekrardan göreceğini düşünüyor. Ahlatcı Yatırımı'n sabah bültenine göre Dolar/TL kurunda 29,00 TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,10 TL ve üstünde 29,20 TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,90 TL ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

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