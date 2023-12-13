FED rüzgarı ons altını uçurdu! Son rakamlar yüz güldürdü

13 Aralık 2023 23:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 23:41

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından altın tarihi zirvesine doğru tırmanışa geçti. Geçtiğimiz haftalarda yeni rekorları test eden aldın bu hafta içinde yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcısını korkutmuştu.

ONS ALTIN YENİ REKORU TEST ETMEYE HAZIRLANIYOR

FED kararı öncesi ons altında aşağı yönlü hareketlenme başlamış,1996 - 1984 bant aralığında dengelenmişti. Sabah saatlerinde ise ons altın düşüşüne devam ederek 1978 dolar seviyesine gerilemişti. Karar sonrası hızlı toparlayan ons altın 2016 dolara kadar yükseldi. Yükseliş devam ederken ons altın 2100 dolar seviyesini de aşarak yeni rekorlar kırabilir.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI 'OH' ÇEKTİ

Ons altındaki yükselişle geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı da Fed öncesi düşüşten nasibini almıştı. 1 Aralık'ta 1.924,11 TL ile tüm zamanların en yüksek zirvesine çıkan gram altın, 1848 liraya kadar gerilemişti. Altın yatırımcısının endişesi büyürken FED kararı sonrası gram altın da ons altını takip ederek atağa kalktı. Gram altın faiz kararı sonrasında 1.880 TL'ye yükselerek güvenli limana sığınan küçük yatırmcıya rahat bir nefes aldırdı.

TARİHİ ZİRVEYİ AŞABİLİR

Öte yandan analistler yılbaşından önce gram altının son bir alım fırsatı yapacağını öngörüyordu. Bu günden itibaren altının tırmanışa geçmesi ve 1.924,11 TL'lik zirveyi de aşması bekleniyor.

İSLAM MEMİŞ'DEN FED KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan analist İslam Memiş de "Ons altın 2 bin dolaru, ons gümüş 23 doları test etti. Dolar endeksinin (dxy) gerilemesiyle karşısındaki enstrümanlar yükseldi" diyerek FED kararına ilk tepkinin pozitif yönde olduğunu açıkladı.