FED FAİZİ SABİT KALIRSA altın ne olur? İslam Memiş analizi ve yorumu | ABD faiz sabit tutarsa dolar ve borsa artar mı, düşer mi?

13 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:42

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FED faizi sabit kalırsa altın ne olur, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD Merkez bankası (FED) toplantı takvimine göre, aralık ayı toplantıları 12-13 Aralık tarihlerinde yapıldı. Toplantı takvimine göre, 13 Aralık akşamı (bugün) saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. FED FAİZİ SABİT KALIRSA altın ne olur? ABD faiz sabit tutarsa dolar ve borsa artar mı, düşer mi?

FED FAİZİ SABİT KALIRSA ALTIN NE OLUR?

FED faiz kararı bu akşam son dakika haberi olarak açıklanacak. Kritik karar öncesinde altın fiyatlarında sert düşüş yaşanırken dolarda yeni rekor kaydedildi. ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 arttı.

Enflasyon rakamlarını inceleyen uzmanlar, FED'in faizi son 22 yılın zirvesinde sabit tutmayı beklemekte. Piyasalarda volatilitenin artması beklenirken gram altının 1840 TL'nin üzerinde kalıcı olması halinde, dolar/TL'de yaşanacak yükselişle yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gram altının yılbaşından önce 1.900 TL seviyesinin üzerine tekrardan göreceğini düşünüyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLACAK?

Ahlatcı Yatırımı'n sabah bültenine göre Dolar/TL kurunda 29,00 TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,10 TL ve üstünde 29,20 TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,90 TL ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

DOLAR YENİ REKOR KIRDI

Fed faiz kararı öncesinde dolar küresel piyasada değer kazanmaya devam ediyor. 6 para birimi karşı doların değerini ölçen Dolar endeksi faiz kararı öncesinde 104 puanın üzerine yeniden çıktı. Yurt içinde ise Dolar/TL, adım adım 30 TL'ye yaklaşıyor. Yeni güne 28,9968 liradan Dolar/TL, 29.0568 TL'ye kadar yükselerek 29 liranın üstüne yerleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları geçen hafta ABD'den gelen güçlü veriler ile iki kez sert düşüş yaşadı. 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düştü. 150 dolar birden düşüş yaşayan ons altın yeni haftaya 1998 dolardan başladı. Fed faiz kararı öncesinde aşağı yönlü hareketini sürdüren Ons altın 1977 dolara kadar geri çekildi.

İSLAM MEMİŞ ANALİZİ VE YORUMU

Kritik karar öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde dolar olanları uyardı. "Köprüden önce son çıkış" diyen Memiş, 2024'te uzak durulması gereken yatırım aracını açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın sözlerinin piyasalar için oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Fed’in faiz indirimine başlamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dâhil diğer merkez bankalarını da harekete geçireceğini söyleyen İslam Memiş, "Köprüden önce son çıkış" diyerek 2024'te o yatırım aracından uzak durulması gereken yatırımı açıkladı.

İslam Memiş, Fed'in kararının piyasaları nasıl etkileyeceğini şu sözlerle açıkladı:

"Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir. Bugün 103-104 bandında olan dolar endeksi (dxy), 92 seviyesine kadar gerileyebilir. (Dolar/TL kuru değil, dolar endeksi) EUR/USD paritesinde yükselişler görülebilir.

Bugün 1,08 seviyesinde olan parite, 1,12-1,15 hatta 1,17 seviyesine kadar yükselebilir. Dolar endeksinin (dxy) gerilemesi, EUR/USD paritesinin yükselmesi Türkiye ekonomisini pozitif destekler. Çünkü euro ile satan, dolar ile satın alan bir ülkeyiz. Bu gibi nedenler bizim pozitif ayrışmamız açısından önemli. Yani, Fed’in bugünkü kararı bizim için oldukça önemli ve tarihi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Doları olan ne yapsın?

Fed’i yani doların anavatanındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Haliyle doları olanların da karar vermesi gerek. Elinde doları olan, dolar karşısındaki enstrümanlara (euro, sterlin, altın, gümüş) parite üzerinden geçiş yapmak için köprüden önce son çıkışta. 2024’de dolardan uzak durmak gerek!"