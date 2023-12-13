Altın uzmanından elinde dolar olanlara önemli uyarı! İslam Memiş “köprüden son çıkış” diyerek tarih verdi

13 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:40

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, TV100

Altın ve döviz fiyatlarına yönelik tahminleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed tarafından bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu. "Köprüden önce son çıkış" diyen Memiş, 2024'te uzak durulması gereken yatırım aracını açıkladı.

DOLAR VE ALTINDA GÖZLER SAAT 22'DE

Piyasalar, Fed'in bugün saat 22.00'de açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken kritik faiz kararı öncesinde altın fiyatları sert düşüşe geçti. Dolar ise yeni rekorlara imza attı.

Dolar endeksi faiz kararı öncesinde 104 puanın üzerine yeniden çıktı. Yurt içinde ise Dolar/TL, adım adım 30 TL'ye yaklaşıyor. Yeni güne 28,9968 liradan Dolar/TL, 29.0656 TL'ye kadar yükselerek 29 liranın üstüne yerleşti.

2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düştü. 150 dolar birden düşüş yaşayan Ons altın 1977 dolara kadar geri çekildi. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara yeniden geri döndü. 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın Fed faiz kararı öncesinde 1844 TL'den işlem görüyor.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın sözlerinin piyasalar için oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Fed’in faiz indirimine başlamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dâhil diğer merkez bankalarını da harekete geçireceğini söyleyen İslam Memiş, "Köprüden önce son çıkış" diyerek 2024'te o yatırım aracından uzak durulması gereken yatırımı açıkladı.

İslam Memiş, Fed'in kararının piyasaları nasıl etkileyeceğini şu sözlerle açıkladı:

"Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir. Bugün 103-104 bandında olan dolar endeksi (dxy), 92 seviyesine kadar gerileyebilir. (Dolar/TL kuru değil, dolar endeksi) EUR/USD paritesinde yükselişler görülebilir.

Bugün 1,08 seviyesinde olan parite, 1,12-1,15 hatta 1,17 seviyesine kadar yükselebilir. Dolar endeksinin (dxy) gerilemesi, EUR/USD paritesinin yükselmesi Türkiye ekonomisini pozitif destekler. Çünkü euro ile satan, dolar ile satın alan bir ülkeyiz. Bu gibi nedenler bizim pozitif ayrışmamız açısından önemli. Yani, Fed’in bugünkü kararı bizim için oldukça önemli ve tarihi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Doları olan ne yapsın?

Fed’i yani doların anavatanındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Haliyle doları olanların da karar vermesi gerek. Elinde doları olan, dolar karşısındaki enstrümanlara (euro, sterlin, altın, gümüş) parite üzerinden geçiş yapmak için köprüden önce son çıkışta. 2024’de dolardan uzak durmak gerek!"