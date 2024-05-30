Finansmana erişim için Kanada modeli önerisi... Madencinin ilk hedefi 40 milyar dolar zenginlik

KROMDER Başkan Yardımcısı Çevik, yer altı zenginliklerinin gelire dönüşmesi için madencinin finansmana ihtiyacı olduğunu, bunu kredi ile sağlamanın intihar olacağını belirtti ve “Finansman için çözüm Kanada modeliyle halka arz. Böylece 5,7 milyar dolarlık ihracat hızla 40 milyar dolara yükselir” dedi.

CANAN ERARSLAN'IN HABERİ - Türkiye, yer altı zenginlikleriyle büyük potansiyel taşıyor. Geçen yıl 5,7 milyar dolarlık maden ihracatı gerçekleştirildi ancak finansman probleminin çözümü için adım atıldığında dahi ihracatta hızlı tırmanış mümkün olacak. Ülkemizde yer altı zenginliklerinin çıkarılması konusunda ‘çevre hassasiyeti’ sebebiyle bir direnç olmasının ‘yanlış bilgi’ ve ‘bilgi kirliliğinden’ oluştuğunu söyleyen Türkiye Krom Üreticileri Derneği (KROMDER) Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik “Türkiye maden sektörü Gayrisafi Millî Hasıla’dan yüzde 1,3 pay alıyor. Bu oran madenciliiği gelişmiş ülkelerde yüzde 7’yi buluyor. Bu seviyeye ulaşmamız hâlinde ihracatımız da 40 milyar dolara çıkabilir” dedi.

BANKALAR MADENİ SAYMIYOR

Finansman sorunu yaşamalarının önemli bir sebebinin de, ellerindeki madenin bankada bir karşılığı bulunmaması olduğunu söyleyen Çevik “Örneğin ruhsat güvenliğimiz yok. Elimizdeki madenin bankalar nezdinde karşılığı da yok. Çünkü yer altı zenginlikleri devletindir, biz sadece işletiriz. Böyle olunca bankalara bir karşılık sunamıyoruz. Bunu yıllardır dile getiriyoruz ama çözüm bulamadık. Geçtiiğimiz 5 yıl boyunca Toronto Borsasında madencilik şirketlerinin gerçekleştirdiği işlemlerle 44 milyar dolarlık fon elde edildi” dedi.

S&P, Dow Jones ve Toronto Borsası tarafından yönetilen madencilik endeksinde 97 şirket yer aldığını, şirketlerin yüzde 5’inin enerji şirketi olduğunu, Türkiye’de ise işlem gören 655 şirketin sadece 5 tanesinin madencilik sektöründe olduğunu, Toronto modelinde olduğu gibi küçük şirketlerin de halka açılmasının sağlanması hâlinde yer altındaki madene ulaşmanın kolaylaşacağını söyleyen Çevik “Madencilik şirketleri zaten çok sıkı denetleniyor ama, borsa kotasyonu ile daha fazla denetlenecek. Böylece hepimizi üzen kazaların önüne geçilecek, çevre kuruluşlarının korkuları bertaraf edilecek, finansmana erişim sağlanacak, cari açıkla mücadeleden galip çıkacağız. Madenciliğin GSYH’den aldığı payın yüzde 1,3’ten yüzde 5’e çıkması bile ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşması demek. Yüzde 7’ye ulaştığımızda ise 40 milyar dolar ihracat mümkün. En büyük probem finansman” dedi.