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Galeriden aldığı araca ilk binişinde hayatının şokunu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırıkkale, Otomobil Yangını, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de bir vatandaş, galeriden satın aldığı ikinci el otomobille evine doğru giderken başına gelen olay sonrası hayatının şokunu yaşadı. Seyir halindeyken yanan araçta büyük hasar meydana gelirken, yangının akü kablolarından oluştuğu tespit edildi. Aracı satın alan şahıs, galericinin kendine "Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın" dediğini söyledi.

Kırıkkale'de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki İş-Kur Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı 06 GHD 40 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark etti. Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı. Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

Galeriden aldığı araca ilk binişinde hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

"HİÇBİR SIKINTISI YOK, KEFİLİ BENİM"

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım. Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.

Galeriden aldığı araca ilk binişinde hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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