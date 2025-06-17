Gayrimenkul sektörü ‘GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde buluştu

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından düzenlenen 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da “Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, başta GYO ve PGYF’ler olmak üzere sermaye piyasası araçlarının gayrimenkul sektöründeki yeri ve sunduğu imkânlar detaylı şekilde ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda” diye konuştu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da JW Marriott Ankara’da gerçekleştirildi. Gayrimenkul sektörünün güncel ihtiyaçlarını ve finansman sorunlarını odağına alan 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde, yüksek faiz ortamında sektöre yön verecek yeni finansman modelleri ve sermaye piyasası araçları kapsamlı biçimde ele alındı.

Zirveye, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey temsilciler ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve çok sayıda sektör profesyoneli katılım gösterdi.

“Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği” ana temasıyla, “Gayrimenkul Geliştirmede Sermaye Piyasası Araçları Devrede” başlığı altında gerçekleştirilen zirvenin sunuculuğunu gazeteci ve anchor Elif Saygılıer üstlendi. Zirvenin açılış konuşmalarını ise GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazineden Sorumlu Bakan Yardımcısı Osman Çelik yaptı.

"GAYRİMENKUL KAYNAK, SERMAYE, GÜVEN VE ZEKA İLE İNŞA EDİLİYOR"

2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Bugün burada, sektörümüzün geleceğini etkileyen çok kritik bir başlık altında bir aradayız: ‘Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği.’ Gayet iyi biliyoruz ki gayrimenkul sadece taş, toprak ve betonla değil; kaynakla, sermayeyle, güvenle ve zekâ ile inşa ediliyor. Dünyada değişen ekonomik dengeler, yükselen faizler, azalan likidite ve yatırımcı davranışlarındaki evrim, sektörümüzde yeni bir sayfa açtı. Bugün gayrimenkul üretmek kadar; o gayrimenkulü nasıl fonladığınız, yatırım yapmak kadar; o yatırımı nasıl çeşitlendirdiğiniz, güçlü bir portföy kadar; o portföyü nasıl halka açtığınız konuşulmak zorunda. Bugün GYO’lardan GYF’lere, proje fonlarından yatırım sertifikalarına, halka arzlardan temettü rejimlerine pek çok başlığı birlikte masaya yatıracağız. Bu yılki zirvemizi, ekonomi politikalarının tam merkezine oturmuş bir içerikle kurguladık. Çünkü artık gayrimenkul sektörü yalnızca bir yatırım aracı değil, ekonominin kendisi” diye konuştu.

"GYF'LERİN BÜYÜKLÜĞÜ 160 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise küresel ve yerel piyasalardaki değişimlerle birlikte gayrimenkul sektörünün finansman yapısının da evrilmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Özellikle finansmanın çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk haline geldi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Gayrimenklul Yatırım Fonları (GYF), Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları, Gayrimenkul Sertifikaları gibi enstrümanlar yatırımcıların doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimenkul sektörüne erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle GYO’ların, yatırımcılara düzenli gelir ve değer artışı potansiyeli sunması, bu araçların cazibesini artırıyor. Bugün geldiğimiz noktada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören 49 GYO’nun aktif büyüklüğü 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,3 Trilyon TL’ye, piyasa değeri ise 545 Milyar TL’ye ulaştı. Diğer taraftan mevzuatımıza en son kazandırmış olduğumuz Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının sayısı 47’ye, toplam büyüklüğü ise yaklaşık 35 Milyar TL’ye yükselerek bu düzenlememizin uygulamada yansımalarını görmeye başlamış durumdayız. Tüm GYF’lerin ise 265 adet ile 160 Milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Büyük ölçekli kentsel dönüşüm ve güvenli konut projelerinin finansmanı konusunda gayrimenkul sertifikasını önemsiyoruz. Bugün bu konu müstakil olarak bir oturumda ele alınacak.

Önümüzdeki dönemde hem yatırımcıların haklarını koruyacak hem de sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni finansal enstrümanların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

"20 YILDA 1.5 MİLYON SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazineden Sorumlu Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuşmasında şunları söyledi: “Salgın sonrasında tüm dünyada konuta erişimin zorlaştığı göz önüne alındığında sosyal konut projeleri kritik öneme sahip oldu. Türkiye’de ise yaşanan depremler nedeniyle daha da kritik hale geldi. 2023 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdeki konutların yüzde 40 ağır hasar aldı, bu da güvenli bölgelere göçü hızlandırarak kira ve konut fiyatlarını yükseltti. Konut arzını arttırmaya, deprem kaynaklı konut stoğundaki kayıpları telafi etmeye, kentsel dönüşümü teşvik etmeye, dar ve orta gelirli aileleri desteklemeye yönelik politikalara önem veriyoruz. TOKİ taradından son 20 yılda uygun fiyatlı ve depreme dayanıklı 1.5 milyon sosyal konut inşa edildi. 2023-2028 döneminde 500 bin yeni sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyeri hedefiyle çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca atıl durumdaki hazine arazileri sosyal konut projelerine tahsis edilerek arsa maliyetleri de düşürülmektedir. Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi, konut arzının artmasıyla kira ve konut fiyatlarındaki artışın da yavaşlayacağı öngörülüyor.”

Zirvenin keynote konuşmacısı Topkapı Üniversitesi Rektörü, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Ardından zirve teması olan 'Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği' başlığı altında, gazeteci ve yazar Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel söyleşide GYODER Başkanı Neşecan Çekici konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvede Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde yürütülen “Yeni Vergi ve Temettü Rejiminin GYO ve GYF Ekosistemine Etkileri ve Halka Arz Süreçleri’ başlıklı panele, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Ercan Alioğlu, GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ, Özmen & Yalçın Avukatlık Kurucu Ortağı Murat Ayyıldız, Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı Selin Silahyürekli konuşmacı olarak katıldı.

Ardından moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Hasan Arslan’ın üstlendiği ‘Gayrimenkulde Yeni Yatırım Aracı: Sertifikalar ve Erişilebilirlik’ başlıklı söyleşide Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü konuşmacı olarak yer aldı.

PGYF'LERDE GELİŞİM ALANLARI

Zirvenin öğleden sonraki oturumları, GYODER GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner moderatörlüğünde düzenlenen “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarında Gelişim Alanları: Mevzuat, Süreçler ve Talep Odaklı Bakış” başlıklı panel ile devam etti. Panele konuşmacı olarak, Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen katıldı.

Zirvenin son paneli ise “Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları Kısıtlar ve Çözüm Önerileri: Vergi, Değerleme, Sigorta” oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde PwC Türkiye Kıdemli Vergi Müdürü Birim Saran, Lâl Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ve GYODER GYF Komitesi Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Berna Sema Yiğit Sevindi konuşmacı olarak yer aldı.