Geçen yıl 4,8 milyon eşya ele geçti, işte sınırın kaçakları

Kayıt dışı ile mücadelesini sürdüren hükûmet gümrüklerdeki kaçağı önlemek adına büyük mesai harcıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim ve operasyonlar sonucunda, geçen yıl 1.291 olayda 4 milyon 794 bin 801 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - 2023 yılında kaçakçılığı yapılan eşyalar en çok, cep telefonu, oyun konsolu, robot süpürge, akıllı saat, cep telefonu aksesuarı, bilgisayar ve aksamı oldu. Ticaret Bakanlığı, makine aksamı ve yedek parça kaçakçılığı ile mücadelesini de sürdürdü. 2023’te rulman, freze ucu ile muhtelif makine aksamı gibi oto yedek parça türleri başta olmak üzere, makine aksamı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 393 farklı olayda 746 bin 873 eşya ele geçirildi. Farklı türlerdeki bu eşyanın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 618 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

3 BİN 924 KAÇAK ESER YAKALANDI

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin dikkatle üzerinde çalıştığı alanlardan biri de tarihî eser ve biyokaçakçılıkla mücadele oldu. Geçen yıl kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı şüphesiyle 19 olayda 3 bin 924 eser ele geçirildi. Söz konusu yakalamaların yüzde 70’i havalimanlarında ve ülkeden çıkış yönünde gerçekleştirildi.

BİYOKAÇAKÇILIĞA DARBE

Öte yandan, 2023’te, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ticaretinin kısıtlı veya izne tabi olması gerekçesiyle 31 olayda çoğunluğu tilki kuyruğu ve su kaplumbağası olmak üzere yaklaşık 6 milyon 252 bin lira değerinde 14 bin 18 canlı ve parçasına el konuldu. Diğer biyokaçakçılıkla mücadele olayları kapsamında ise 16 olayda 5 milyon lira değerinde çeşitli tür ve miktarda tohum, fi dan ve başta hayvan derisi olmak üzere muhtelif hayvan parçaları ele geçirildi.