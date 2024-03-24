63 ilde kaçak silah operasyonu: 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli işlem yapıldı

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 63 ilde 'Mercek-14' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 852 silah eli geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-14" operasyonlarında, 644'ü ruhsatsız tabanca, 56'sı kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12'si uzun namlulu tüfek ve 140'ı ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 852 silah ele geçirildiğini bildirdi.

91 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, İstanbul'da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 151 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 37 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya'da 33 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını; Ordu'da da 33 tabanca ve 41 av tüfeği ele geçirildiğini, 91 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.