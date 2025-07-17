Geleceğin ekonomisi dijitalde şekilleniyor! Türkiye’de İş Dünyası dergisinden Gaziantep’te zirve

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin düzenlediği “Gaziantep Ekonomi Zirvesi”nde dijitalleşmeyle birlikte tarımdan sanayiye, ihracattan iş yapış biçimlerine kadar yaşanan köklü dönüşüm masaya yatırıldı.

İhlas Medya Grubu çatısı altında yayın hayatını sürdüren Türkiye’de İş Dünyası dergisinin geleneksel hâle gelen buluşmaları bu kez Gaziantep’te yapıldı. “Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar” başlığı altında gerçekleşen Gaziantep Ekonomi Zirvesi’nde sadece bugünün değil, yarının da fırsatları konuşuldu. Kentin ekonomik gelişimine yön veren duayen isimlerin deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştığı zirvede, dijitalleşmenin ve yenilikçi yaklaşımların Gaziantep’in başarı hikâyesindeki kilit rolü gözler önüne serildi. Zirvenin açılışında yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin şehrin ekonomisindeki rolüne dikkat çeken Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, bu alanda Gaziantep’in çok şanslı belediye başkanlarına sahip olduğunu ve bu başarıya katkılarının büyük olduğunu belirtti.

DUAYEN İSİMLER BULUŞTU

Toprak’ın “milat” olarak nitelendirdiği Gaziantep Sanayi Odası’nın önceki başkanlarından Abdullah Nejat Koçer de şehrin 10-15 yıl önce markalaşma, inovasyon, AR-GE, tasarım ve endüstriyel tasarım gibi konuları gündemine aldığını hatırlattı. Koçer, o dönemde ihracatçı firma sayısının çok az olmasına rağmen, yapılan yoğun çalışmalar ve projeler sayesinde şehrin ufkunu açtığını ve bugünkü başarıya ulaştığını ifade etti. ‘Gaziantep Modeli’ olarak bilinen dönüşümün temellerini 1998 yılına dayandıran Koçer, şehrin o günden bu yana ortaya konan projelerle bugün ihracatta 11 milyar doları zorlayan ve 200’e yakın ülkeye ihracat yapan bir merkeze dönüştüğünü belirtti.

ŞEHİR TEK VÜCUT

Zirvede Gaziantep’e katkıları sebebiyle onur ödülü verilen Başkan Fatma Şahin’in adına kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Halil Uğur “Şehirler için elbette yerel yönetimler çok önemli. Ama esas Gaziantep modeli daha önemli. Kentin bütün önderleri tek vücut gibi” dedi.

Toplantının ev sahipliğini yapan NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, geleceğin ekonomisinin dijitalde şekillendiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Orta Doğu coğrafyasındaki en güvenli ülke konumunda olduğunu belirten TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in de bu coğrafyanın yeniden yapılanma sürecinde lokomotif görevi gördüğünü ve Türkiye’nin aynası gibi olduğunu ifade etti.

Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ise Gaziantep modelinin yerel yönetimlerin yanı sıra, bütün kanaat önderlerinin dışarıya karşı tek vücut olmasıyla oluştuğunu ifade etti. Konuşmacılar arasında yer alan Gaziantep’in köklü makarna üreticilerinden Aykut Göymen tarımdaki dijitalleşme ve ihracat konularına değinirken, TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış, ülkelerin ve şirketlerin bilişim hacimlerini değerlendirdi. Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir de Gaziantep sanayisinin bir an önce dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi.