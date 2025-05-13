İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar iletişim ajansları yöneticileriyle bir araya geldi

İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar’ın iletişim dünyasına sunduğu hizmetler, PR ajanslarının üst düzey yöneticileriyle paylaşıldı. Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı konuşmasında, "İhlas Medya Grubu olarak teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten bir şirket olmak için yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin en büyük dijital medyası haline gelmek" dedi.

İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar, iletişim ajanslarının kurucu ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, grubun medya dünyasına sunduğu hizmetler kapsamlı şekilde anlatıldı; haber, reklam, dijital içerik ve medya planlama alanlarındaki çözümler detaylı olarak aktarıldı.

ÇOK SAYIDA KATILIMCI YER ALDI

İhlas Holding binasında düzenlenen organizasyonda, iletişim ajanslarıyla medya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, etkili iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve sektördeki yeniliklerin paylaşılması hedeflendi. Katılımcılar, İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar’ın sunduğu hizmetlerin ajansların iletişim süreçlerine sağlayacağı katkıları yerinde görme fırsatı buldu.

"TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ŞİRKET OLMAK İÇİN YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

Etkinlikte konuşan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, dijital dönüşüm alanındaki yatırımlara dikkat çekti. Ormanlı, “İhlas Medya Grubu olarak teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten bir şirket olmak için yatırımlar yapıyoruz. Rekabet edebilmek için kendi teknolojinize sahip olmanız gerekir. Bu tarafta iyi bir ekip kurduk, kendi yazılımımızı geliştirdik ve tgrthaber.com’da da bunu devreye aldık. Çok yakında Türkiye Gazetesi’nin 55 yıllık arşivini de yapay zeka desteğiyle dijital ortama aktararak okuyuculara sunacağız” dedi.

AYLIK 700 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENME

Sosyal medya mecralarında siyasetten ve politikadan uzak bir yayın anlayışı benimsediklerini belirten Ormanlı, “Hedef kitlemizi genişleterek aylık 700 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştık. Tüm kitlelere erişmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜN VE KALİTELİ HABER ÜRETİMİNE ÖNCELİK VERDİK"

İletişim ajanslarıyla kurulan iş birliğine de değinen Ormanlı, “Bu organizasyonda faaliyetlerimizi ajanslarla paylaşmak istedik. Markalarımız, ajansların müşterilerini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından çok değerli. Son 1,5 yıldır doğru kitlelere erişilebilecek mecralar oluşturmaya odaklandık. Ajans haberciliğinin yanında dijital medyada da doğru, özgün, kaliteli ve teyitli haber üretimine öncelik verdik. Bu yaklaşımı sosyal medyaya da taşıdık” dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİJİTAL MEDYASI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni markalarla büyümeye devam edeceklerini belirten Ormanlı, “Dünya trendlerine baktığımızda habercilik artık büyük oranda sosyal medyada takip ediliyor. Bu alanda hem trendleri izliyor hem de Türkiye’de öncü olmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin en büyük dijital medyası haline gelmek” diye konuştu.

55 YILLIK ARŞİV DİJİTAL ERİŞİME AÇILACAK

Etkinlikte söz alan Turkiyegazetesi.com.tr ve Turkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik ise Türkiye Gazetesi'nin okuyucularıyla kurduğu güçlü gönül bağına dikkat çekerek, bu doğrultuda dijitalleşme sürecini hızlandırdıklarını ifade etti. Eylül ayında hayata geçirilecek kişiselleştirilebilir ve kullanıcı dostu yeni web ve mobil tasarımlarla birlikte 55 yıllık arşivin dijital erişime açılacağını söyledi.

YABANCI OKUYUCUYA ÖZGÜN TÜRKİYE PERSPEKTİFİ

Dirlik ayrıca, İngilizce yayın yapan dijital mecra Turkiye Today’e de dikkat çekti. “Turkiye Today, güncel haberler ve analizlerle özellikle yabancı okuyuculara rafine, dengeli ve özgün bir Türkiye perspektifi sunuyor” diyen Dirlik, bu platformun Türkiye’nin kültürel zenginliklerini, başarılarını ve mücadelelerini sahici bir üslupla dünyaya aktardığını ifade etti. Dirlik, “Türkiye'nin sesini, güçlü bir marka değeriyle dünyaya anlatmak artık bir tercih değil, zorunluluk” dedi.

Organizasyon, fuaye alanında kurulan platformda yapılan toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.