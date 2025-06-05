Türkiye’de İş Dünyası’ndan üçüncü KKTC çıkarması! Yatırımı da tatili de kendi adanızda yapın

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Türkiye’de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde ve Capiton Construction iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 3. KKTC Ekonomi Zirvesi’nde bir araya geldi.

KKTC’nin sunduğu yatırım imkânlarının bütün yönleriyle ele alındığı buluşma, aynı zamanda Türkiye’de İş Dünyası dergisinin haziran sayısının lansmanına da ev sahipliği yaptı. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da destek verdiği zirve, yatırımcılar için hem stratejik iş birliklerinin konuşulduğu hem de saha gözlem yapma fırsatı sunan önemli bir buluşma oldu.

SAHADAYIZ MESAJI

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, KKTC’deki yatırım potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımları yerinde görmek ve burada neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu, düzenlediğimiz 3. Ekonomi Zirvesi. Türkiye’de İş Dünyası dergimizde Kıbrıs’ı ve yatırım fırsatlarını yazılı olarak detaylıca ele almıştık. Şimdi bu içeriği sahaya taşıyoruz. Geçtiğimiz hafta KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Turizm Bakanı İstanbul’da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

YATIRIMI DA TATİLİ DE KENDİ ADANIZDA YAPIN

Toplantıda ‘başka adalarda tatil yapmak yerine kendi adanızda tatil yapın’ mesajı verildi. Biz de bu çağrıya kulak vererek yatırımcıları Kıbrıs’a yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru, plaketini İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gençay’dan aldı.

KKTC EMSALİ OLMAYAN BİR ADA

Zirvenin ana sponsoru olan Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Hilmi Doğru, KKTC’nin yatırım cazibesini şu sözlerle anlattı: Türkiye de elbette dünyanın bir incisi ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ada ülkelerinde emsali olmayan bir yer. Türkiye ile bağlarımız çok güçlü. Birçok sahili ile denizi kullanabileceğiniz kumsallarımız mevcut. Yılın 300 günü hemen hemen güneşli. Bu da hem turizm sektörünün hem de yatırımcıların para kazanması için ciddi bir avantaj” dedi.

Capiton Construction Türkiye Ülke Müdürü Selin Altıncıoğlu ise turizm potansiyelinin yanı sıra adanın, 26 üniversite ve yaklaşık 100 bin öğrenci, uzun dönem kiralamalar için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.

FİKRİ ATAOĞLU, TÜRK İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI YAPTI

KKTC’nin turzminin tanıtılması maksadıyla oluşturulan yeni marka “Ada Kıbrıs”ın tanıtımının geçtiğimiz ay İstanbul’da yapıldığını hatırlatan KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikir Ataoğlu, Kıbrıs’ın geleceğinin turizm olduğunu söyledi. KKTC’nin turizmde bir marka hâline gelmesinin önemine dikkat çeken Ataoğlu “Türkiye’de yaşayan, seyahat eden kardeşlerimize bir davet gönderiyoruz ve diyoruz ki; aynı dil, aynı din ve aynı para birimini kullanan kendimize ait bir ada varken başka ülkelere ve adalara gitmenin bir anlamı yok. Herkesi buraya davet ediyorum. KKTC’de yaşayan bizler Anadolu’nun bağrından kopup gelenleriz. Aynı kültürü yaşayan insanlarız. Buraya gelip gastronomimizi, doğal güzelliklerimizi herkesin görmesini isteriz” dedi.