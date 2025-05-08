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Haberler > Ekonomi > GENUp Hızlandırma Programı 8 girişimi küresel pazara taşıyacak

GENUp Hızlandırma Programı 8 girişimi küresel pazara taşıyacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GENUp Hızlandırma Programı 8 girişimi küresel pazara taşıyacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GEN Türkiye’nin girişimcilere küresel fırsatlar sunmak maksadıyla hayata geçirdiği GENUp Hızlandırma Programı’na kabul edilen 8 Scale-up ekibi açıklandı.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - 500 bin ile 1 milyon dolar aralığında yatırım turuna çıkmış, 5 ya da üzeri çalışanı bulunan, yurt dışına satış yapan veya şirketleşmiş ekiplerin başvurabildiği programa en çok; yapay zekâ, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi, perakende, sağlık ve eğitim teknolojileri sektörlerinden başvuru yapılırken, katılmaya hak kazanan girişimler; Varsapp, Sertifier, Harcy, Kidolog, The Good Wild, Swatchloop, Branchsight ve Beespenser oldu.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye girişimcilik ekosisteminde ölçeklenme (Scale-up) aşamasına ulaşan girişimlere özel kurgulanmış destek yapılarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek “Programla küresel vizyon taşıyan girişimlere yalnızca mentorluk ve eğitim sunmakla kalmayacağız” dedi. GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tal Garih ise bugüne dek gerçekleştirdikleri 1.250’den fazla etkinlikle, 350’den fazla startup’a mentorluk desteği sağladıklarını kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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