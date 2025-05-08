Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara’ya çağrı

Seçim vaadini yerine getiremeyen ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardım çağrısı yaptı. Moskova ve Kiev’i İstanbul’da masaya oturtan, Tahıl Koridoru ile dünyayı gıda krizinden kurtaran Türkiye, bir defa daha barış için elini taşın altına koyacak.

YEŞİM ERASLAN - Savaşlar, gerginlikler ve krizler coğrafyasının tam merkezinde yer alan Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için ikinci defa devreye girecek.

Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından filmleri aratmayan sahnelerle esir takasının yapılmasını sağlayan, Moskova ve Kiev’i İstanbul’da masaya oturtarak barışın eşiğine getiren, Tahıl Koridoru ile gıda krizinin önüne geçen Ankara, bir kere daha elini taşın altına koyacak.

TRUMP SÖZÜNÜZÜ DİNLER

Önceki gün AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi. Fidan’ın “Bölge ülkelerinden Cumhurbaşkanı’mızın, Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde bize çok talep geliyor. ‘Trump’ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın’ diyorlar” dediği öğrenilirken, ABD Başkanı Trump’ın da Erdoğan’dan özel bir isteğinin olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Trump, pazartesi günü telefonla görüştüğü Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi noktasındaki beklentilerini iletti. Trump’un, Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için birlikte çalışma önerisinde bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek müdahale etmeden tarafsız kalmasını sağlayan, Somali ile Etiyopya’nın arasını bularak kara kıtayı savaşın eşiğinden döndüren Ankara, giderek şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı için yeniden atım atacak. Bu noktada, Türkiye, Karadeniz’de bir savaş riskini tamamen ortadan kaldırmak, bölgesinde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğunu ABD yönetimine iletti.

İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEN ÜLKE

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başlattığı 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı olması konusunda adım atabileceği belirtiliyor. Türkiye, 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürmüş ve tarafları İstanbul’da masaya oturtmuştu. Savaşın başladığı günden beri iki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’nin, Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında diplomatik temaslar yürütmesi öngörülüyor. Ankara’nın meselelerin aynı masa etrafında çözülmesi çağrısını taraflara iletmesi bekleniyor.