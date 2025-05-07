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Trump'tan dikkat çeken Gazze mesajı: 24 saat içinde göreceksiniz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;tan dikkat çeken Gazze mesajı: 24 saat içinde göreceksiniz
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili birçok görüşme yaptıklarını kaydederek, "Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" diye konuştu.

Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" cevabını verdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD'nin Gazze politikası ve İran'la müzakereler konusunda bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bilgilendireceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında 13 Mayıs'ta başlayacağı Orta Doğu turundan önce bölge ile ilgili "çok önemli" bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

İSRAİL, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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