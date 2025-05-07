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Fed Başkanı Powell'dan Trump'a net uyarı! Tarifeleri çekmezse ne olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fed Başkanı Powell&#039;dan Trump&#039;a net uyarı! Tarifeleri çekmezse ne olacak?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi baskısına rağmen politika faizini sabit tutarken, devam eden tarife artışlarının enflasyonu yükseltebileceği, büyümeyi yavaşlatabileceği ve işsizliği artırabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirmi baskısına rağmen politika faizini değiştirmeyen Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi politikalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Powell, devam eden tarife artışlarının ekonomide ciddi etkiler meydana getirebileceğini belirterek, “Eğer bu büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda yükseliş, ekonomik büyümede yavaşlama ve işsizlikte artış muhtemel” dedi.

"BEKLEYİP GÖRMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Fed Başkanı Powell, para politikasının mevcut duruşunun ekonomideki olası gelişmelere zamanında karşılık vermek için uygun olduğunu vurguladı. Powell, “Bekleyip görmek için iyi bir konumdayız. Acele etmemiz gereken bir durum yok” diyerek mevcut faiz politikasını sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

İlk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) görülen gerilemenin, işletmelerin tarifeler öncesi stoklama amaçlı ithalat yapmasından kaynaklandığını ifade eden Powell, dış ticaretteki dalgalanmanın ekonomik verileri etkilediğini söyledi.

“ZORLUKLAR FED’İ ETKİLEMEZ”

Trump’ın faiz indirimi çağrılarına dolaylı cevap veren Powell, “Zorluklar bizim görevimizi yerine getirmemizi hiçbir şekilde etkilemez” diyerek Fed’in bağımsız duruşunu vurguladı. Ekonomik belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Powell, “İnsanlar enflasyon, tarifelerden kaynaklanan bir şok konusunda endişeli. Ancak bu şok henüz gerçekleşmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in kararları küresel piyasalar tarafından yakından izlenirken, Powell’ın açıklamaları ticaret savaşlarının ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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