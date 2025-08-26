Gıda enflasyonuna karşı çözüm önerisi: Daha çok üretim, doğru planlama!

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Kesimal, “Türkiye kendi ihtiyacını karşılayacak, fazlasını da ihraç edecek potansiyele sahip. Yeter ki üretimi teşvik edelim, doğru planlama yapalım” dedi.

Gıda enflasyonunun rahatlıkla düzenlenip kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken Kesimal, “Örneğin et arzında yaşanan sorunlar vardı. Et ve Süt Kurumu gibi yapılar bu tip spesifik durumlarda devreye girer. Ama devletin görevi marketçilik yapmak değil, üretimi desteklemek. Gerektiğinde ithalatla veya diğer yöntemlerle fiyat dengesi sağlanabilir. Yağda da sorun yaşandı, Bakan ‘vergiler konusunda esneklik göstereceğiz’ dedi. Devletin elinde ithalat gibi güçlü araçlar var. Ama en kalıcı çözüm üretimi artırmaktır. Yerel marketler gıda fiyatlarının yükselmesini engelleyen en önemli yapılar. Ulusal zincirlerin çok altında fiyatlarla satış yapıyoruz. Bu nedenle doğru üretim ve planlama olmadan fiyatları kontrol etmek mümkün değil” diye konuştu.

Don ve kuraklık sebebiyle birçok ürünün zarar görmesinden dolayı gıda fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Kesimal, şöyle konuştu: