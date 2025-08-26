Gıda enflasyonuna karşı çözüm önerisi: Daha çok üretim, doğru planlama!
TÜİK’e göre temmuz ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 olan Türkiye’de hane halkı giderinin büyük kısmını hâlen gıda ve alkolsüz içecekler oluşturuyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, artan gıda fiyatlarını kalıcı olarak düşürmenin yolunun üretim ve doğru planlama olduğunu söyledi.
CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Kesimal, “Türkiye kendi ihtiyacını karşılayacak, fazlasını da ihraç edecek potansiyele sahip. Yeter ki üretimi teşvik edelim, doğru planlama yapalım” dedi.
Gıda enflasyonunun rahatlıkla düzenlenip kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken Kesimal, “Örneğin et arzında yaşanan sorunlar vardı. Et ve Süt Kurumu gibi yapılar bu tip spesifik durumlarda devreye girer. Ama devletin görevi marketçilik yapmak değil, üretimi desteklemek. Gerektiğinde ithalatla veya diğer yöntemlerle fiyat dengesi sağlanabilir. Yağda da sorun yaşandı, Bakan ‘vergiler konusunda esneklik göstereceğiz’ dedi. Devletin elinde ithalat gibi güçlü araçlar var. Ama en kalıcı çözüm üretimi artırmaktır. Yerel marketler gıda fiyatlarının yükselmesini engelleyen en önemli yapılar. Ulusal zincirlerin çok altında fiyatlarla satış yapıyoruz. Bu nedenle doğru üretim ve planlama olmadan fiyatları kontrol etmek mümkün değil” diye konuştu.
Don ve kuraklık sebebiyle birçok ürünün zarar görmesinden dolayı gıda fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Kesimal, şöyle konuştu:
Türkiye kendine yeteni üretebilir, fazlasını da ihraç edebilir. Türkiye arazi zengini bir ülke ama plansız üretim fiyatları zıplatıyor. Bir yıl fiyat yüksek olunca herkes aynı ürünü ekiyor. Sonra arz fazlası olunca çiftçi zarar ediyor. Bu sürdürülebilir değil. Devlet, hangi yıl hangi ürünün ekileceğini yönlendirmeli. Eğer gıda enflasyonunu kalıcı olarak düşürmek istiyorsak, üretimi teşvik eden ve doğru planlamalar yapan bir sistem kurmak zorundayız.