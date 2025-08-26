Hayvansal yağlar kanseri tetikliyor! Bilimsel araştırma

Nature Metabolism dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, mutfaktaki yağ seçimlerimizin sağlığımız üzerinde sanılandan çok daha büyük bir etkisi olabileceğini gösterdi.

Harvard ve Princeton gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, tereyağı gibi hayvansal yağların kanserli tümörlerin büyümesini hızlandırırken, ayçiçeği yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağların bağışıklık sistemini koruyucu bir etki gösterdiğini ortaya koydu.

HİPERTANSİYON EŞLER ARASINDA BULAŞICI

Amerikan Kalp Derneğinin dergisi Journal of the American Heart Association’da yayınlanan çalışmaya göre, eşlerden birinde yüksek tansiyon olan çiftlerde diğer partnerde de sıklıkla aynı sorun görülüyor. Bu ilginç çalışmanın detayları hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, ortak hayatların ortak riskleri de beraberinde getirebilmesinin çok şaşırtıcı olmadığını söyleyerek bu riski hayat tarzı değişiklikleri ile fırsata çevirmenin mümkün olduğunu anlattı.