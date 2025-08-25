KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte devlet yurtlarıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Üniversite tercihlerinin belli olmasıyla yerleşecekleri kampüsleri ve şehirleri öğrenen öğrenciler, bir yandan da kalacak yer bakma telaşına girdi.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen KYK yurtlarının 2025-2026 eğitim yılı ücretlerinin kısa sürede açıklanması beklenirken, önceki dönem yurt ücretler de merak konusu oldu.

Geçen yıl açıklanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip yurtların fiyatları şu şekildeydi:

1 Tip: 517,50 TL

2 Tip: 607,50 TL

3 Tip: 607,50 TL

4 Tip: 720 TL

5 Tip: 765 TL

6 Tip: 855 TL

KKTC yurtları: 1.125 TL

1 ve 2. tip yurtlarda 6-8 kişilik odalar bulunuyor. Öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği ile güvenlik hizmeti de sunuluyor.

3 ve 4. tip yurtlarda ise 2-4 kişilik odalar, çalışma masası ve buzdolabı, ortak banyo ve tuvalet bulunuyor.

5 ve 6. tip yurtlarda, 1-3 kişilik odalar bulunuyor. Her odada banyo ve tuvalet, bulunurken, daha yüksek konfor sağlanıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

KYK yurt başvuruları, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.