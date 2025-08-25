Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi

Güncelleme:
Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi
YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu. Ön lisans programları yüzde 100 dolarken; tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukukta kontenjanlar ise tamamen doldu. Mühendislikte yüzde 97, öğretmenlikte yüzde 95 doluluk sağlandı. Başarı sırası barajı bulunmayan birçok bölümde ise tüm kontenjanlar tükendi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı. Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.

Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - 1. Resim

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YOĞUN İLGİ!

İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665 bin 54 olurken, toplam boş kontenjan sayısı 53 bin 338 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 oldu.

Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - 2. Resim

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK VE HUKUK PROGRAMLARI DOLDU!

Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamı dolarken, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan bin 224 kişilik kontenjanın doluluk oranı yüzde 95,3 oldu. Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, Mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97'yi aştı, Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - 3. Resim

Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN YÜZDE 71'Sİ DOLDU

Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 oldu.

Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - 4. Resim

YÜZDE 20'SİİLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Buna göre adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu.

Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - 5. Resim

