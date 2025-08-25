Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) tercih sonuçları açıklandı. 2025-2026 eğitim yılında üniversite eğitimine adım atacak adayların katılım sağladığı sınavın ardından, tercih süreci tamamlanmış ve ÖSYM'nin değerlendirme süreci başlamıştı. İşte, 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

Heyecanla beklenen 2025 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 1. Resim

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 2. Resim

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
https://sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 3. Resim

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 4. Resim

Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 5. Resim

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı - 6. Resim

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu görüntüler uyku kaçırır... Kuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktıTESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi sorgulama: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?YKS tercih sonuçları geçen sene ne zaman açıklandı? YKS tercih sonuçları 2024 yılı açıklanma tarihi - HaberlerYKS tercih sonuçları geçen sene ne zaman açıklandı? YKS tercih sonuçları 2024 yılı açıklanma tarihiBugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programı - HaberlerBugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programı30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? Erdoğan imzaladı, Başkentray, Marmaray... - Haberler30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?Desire Doue öldü mü? - HaberlerDesire Doue öldü mü?Mario Lemina neden yok, sakat mı? - HaberlerMario Lemina neden yok, sakat mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...