YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen 2025 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.