YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) tercih sonuçları açıklandı. 2025-2026 eğitim yılında üniversite eğitimine adım atacak adayların katılım sağladığı sınavın ardından, tercih süreci tamamlanmış ve ÖSYM'nin değerlendirme süreci başlamıştı. İşte, 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
Heyecanla beklenen 2025 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU
2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.