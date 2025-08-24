Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak? Üniversite adaylarının merak ettiği soru

YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak? Üniversite adaylarının merak ettiği soru

YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak? Üniversite adaylarının merak ettiği soru
2025 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sonuçları 25-29 Ağustos tarihleri arasında duyurması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak? Üniversite adayları bu sorunun cevabını araştırıyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda sona gelindi. Milyonlarca öğrenci "Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak.

Peki, üniversite tercih sonuçları nereden açıklanacak? 2025 YKS yerleştirme sonuçları, üniversite adayları tarafından araştırılıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, henüz YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025’te yapılacak olması nedeniyle, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları her an ÖSYM tarafından duyurulabilir. Bu nedenle, öğrencilerin ÖSYM'nin resmi sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfasında yayınlanıyor.

Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak kazandıkları okul ve bölümü görebilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlara göre ek yerleştirme yapılacak.

Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, e-kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

