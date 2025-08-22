Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor

2025 YKS yerleştirme sonuçları için milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor. Üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Öğrenciler ve veliler "Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda sona gelindi. Milyonlarca öğrenci "Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak.

Peki, üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor.

ÖSYM, henüz YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirmedi. Fakat üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması nedeniyle, üniversite tercih sonuçlarının da en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Üniversite adayları, YKS tercih sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” adresini ziyaret ederek öğrenebilecek.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak. 

Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

