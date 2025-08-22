Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor
2025 YKS yerleştirme sonuçları için milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor. Üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Öğrenciler ve veliler "Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, henüz YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirmedi. Fakat üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması nedeniyle, üniversite tercih sonuçlarının da en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında duyurulacağı tahmin ediliyor.
Üniversite adayları, YKS tercih sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” adresini ziyaret ederek öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.
Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
