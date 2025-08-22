"Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) maratonunda sona gelindi. Milyonlarca öğrencisorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak.

Peki, üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, henüz YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirmedi. Fakat üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması nedeniyle, üniversite tercih sonuçlarının da en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Üniversite adayları, YKS tercih sonuçlarını “sonuc.osym.gov.tr” adresini ziyaret ederek öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.

Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.