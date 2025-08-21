Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım
Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli 'Üniversiteler ne zaman açılacak, 2025-2026 akademik yılı güz dönemi ne zaman başlayacak?' sorusunu araştırıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen üniversite adayları da kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını yakından takip ediyor. İşte 2025 güz dönemi üniversite açılış ve kayıt tarihleri hakkında merak edilenler.

Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala üniversitelerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ağustos ayının sonuna doğru gelinirken, milyonlarca üniversite öğrencisi ve üniversite adayı yeni eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihini araştırıyor. Bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım - 1. Resim

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

2025-2026 akademik takvimi üniversiteden üniversiteye, hatta fakülteden fakülteye farklılık gösterebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi kapsamına girmeyen üniversiteler, kendi akademik takvimlerini belirliyor. Ancak önceki yıllara bakıldığında üniversitelerin genellikle Eylül sonu veya Ekim başında eğitime başladığı görülüyor. 2025-2026 güz dönemi derslerinin de bu tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım - 2. Resim

ÜNİVERSİTELER HANGİ AY AÇILACAK 2025?

Türkiye’de üniversitelerin büyük kısmı tıpkı ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu üzere Eylül ayında açılıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, öğrencilerin kazandıkları ya da halihazırda okudukları üniversitenin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım - 3. Resim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Kayıt işlemlerinin önceki yıllara bakıldığında Ağustos ayının son haftasında yapılacağı öngörülüyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım - 4. Resim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemlerini iki farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:

  • e-Devlet üzerinden online kayıt.
  • Üniversitelerin belirlediği merkezlerde yüz yüze kayıt.

Adayların kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlaması ve ilan edilen tarihler içinde işlemlerini tamamlaması büyük önem arz ediyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi için geri sayım - 5. Resim

