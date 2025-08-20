Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatilinin bitimine kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi araştırılıyor

Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli, “okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı resmi çalışma takvimini paylaştı. İlk ders zilinin hangi tarihte çalacağı da belirlendi.

YAZ TATİLİNİN BİTİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına dair resmi çalışma takvimini yayımladı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Uyum eğitimi 5 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında okul öncesi eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1. ile 5. sınıflar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yaz tatili ise 22 gün sonra sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bütün kademelere yönelik eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü resmen başlıyor. İlk ders zili çaldığında öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına başlamış olacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.