Bir daha kullanmamak en doğru tercih olur! Uzmanlar, KKM'nin sona ermesini değerlendirdi

BERAT TEMİZ / ANKARA - 143 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan KKM bakiyesi iki yıl boyunca azalarak 11 milyar dolara kadar geriledi. Kur Korumalı Mevduat sisteminin sona ermesini gazetemize değerlendiren ekonomistler, KKM’nin dönemin şartlarına göre başarı sağladığına dikkat çekti. Ekonomist Murat Aşkın, ciddi bir maliyeti olan KKM’nin daha büyük problem oluşturmadan tasfiye edilmesinin bir başarı olduğunu söyledi.

Aşkın, “2021 Aralık ayı itibarıyla dövizde çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Bu duruma karşı bir çözüm aranırken, aslında bir tür ‘aspirin tedbiri’ olarak nitelendirebileceğimiz adımlar atıldı. Dövizin ani atağına karşı hızlı ve etkili bir çözüm geliştirilmesi gerekiyordu. Kur Korumalı Mevduatın ana fikri, kurun yükselmesini engellemek ve ekonomide en azından finansal açıdan bir denge sağlamaktı. Bu hedef, büyük ölçüde başarıldı. Elbette bu durumun ciddi bir maliyeti oldu. Özellikle Merkez Bankası bilançosunda bu tablo net bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla, bu maliyetin daha fazla sorun oluşturmadan tasfiye edilmesi başlı başına bir başarıdır. Ancak şu noktanın da unutulmaması gerekir; bir daha böyle bir kur atağına karşı aynı türden bir ürün kullanmamak, ekonomi açısından en doğru tercih olacaktır. Umarım bundan sonraki dönemde kur ve para politikaları, bu tür kur ataklarına karşı daha duyarlı olacak ve öncü tedbirleri zamanında alabilecektir” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Muhammet Bayram da, Merkez Bankası’nın 177 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşan rezervlerine dikkat çekerek, 11 milyar dolar seviyesindeki KKM bakiyesinin ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti. Bayram, “Ben bu uygulamanın, dönemin şartlarına uygun, gerekli ve faydalı bir adım olduğuna inanıyorum. Hatta bir taşla beş kuş vurulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sistemin getirilme amacı döviz kıtlığı yaşayan ülkemizde, vatandaşın yatırım yaparken zarara uğramadan kazanabilmesi ve devletimizin de döviz arzını kontrol edebilmesiydi” dedi.

“KKM UYGULANMASAYDI DOLAR 100 TL’YE ÇIKABİLİRDİ”

KKM’nin Hazine’ye yük olduğuna yönelik eleştirilere de değinen Bayram, “Eğer devletimiz o süreçte döviz bulamasaydı, dolar kuru 100 TL seviyelerine kadar çıkabilirdi. O nedenle Kur Korumalı Mevduat, dönemin şartlarında doğru bir hamleydi. Bugün itibarıyla ise sona ermiş durumda. Bundan sonraki süreçte, mevduat sahiplerinin Türk lirası başta olmak üzere borsa ve diğer yatırım araçlarına yöneleceğini düşünüyorum. Bu açıdan ekonomimizde olumsuz bir tablo beklemiyorum” diye konuştu.