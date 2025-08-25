Dolar ve Euro, KKM kararına nasıl tepki gösterdi? İşte yeni haftada ilk fiyatlar...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos Cuma gününden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, YUVAM hesapları yeni uygulamadan hariç tutulduğu belirtilmişti.

25 AĞUSTOS 2025 DOLAR

Kararın ardından haftanın ilk işlem gününde dikkatler döviz kurlarına çevrildi. 25 Ağustos 2025 dolar fiyatı 40,95 TL ve euro fiyatı 47,99 TL’den güne başlıyor. Kurlarda yatay bir açılış öne çıkarken; KKM kararının döviz piyasalarına ilk yansımaları “nötr” olarak gerçekleşti.

FED SONRASI DOLAR ENDEKSİ

Geçen hafta dolar 41,02 TL ve Euro 48,10 TL’yi test etmişti. Yeni haftada fiyatlamalar daha düşük seviyeden gerçekleşirken; FED Başkanı Powell’ın cuma günü faiz indirimi sinyali veren Jackson Hole konuşmasının ardından, dolar endeksi (DXY) düşüşe geçerek, 98,00 seviyesinin altına inmişti.

140 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bu arada artık yenilenmeyecek olan KKM hesaplarının büyüklüğü Ağustos 2023’te 140 milyar dolara kadara yükselmişti. Bu yılın başında ise 32,5 milyar dolar olan KKM hacmi, 23 Ağustos itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi. Ekonomistler, rakamın, piyasa için risk teşkil etmeyecek seviyelere kadar gerilediğini ifade ediyor. Bu arada şirketler için de KKM şubat ayında sonlandırılmıştı.

TL'NİN PAYI %60'I GEÇTİ

TCMB'nin blog sayfasında yer alan bir analizde de sıkı para politikası döneminde KKM hesaplarından çıkışın artığı, bu hesaplardan dövize yönelimin sınırlı kaldığı, 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM’nin toplam mevduat içindeki payının %1,8’e kadar gerilediği ve TL mevduatın payının ise %60’ın üzerine çıktığı aktarıldı. Analizde, merkez bankasının bilançosundaki risklerin azaldığına da dikkat çekildi.