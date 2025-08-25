KKM’den çıkan para borsaya gelir mi? BİST 100 için uzman isimden kritik seviyeler

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı %4,62 primle 11.372,33 puandan tamamladı. Böylece BİST 100 rekor seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Bu arada endeks geçen hafta en yüksek 11.398,27 puanı test etti. Bu seviye de borsada tüm zamanların zirvesi olarak kayıtlara geçti.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Faiz indirimi beklentileri, tahminlerden iyi gelen bilançolar, CDS risk priminde gerileme, yabancı ilgisinin devam etmesi, jeopolitik risklerde hafifleme ve küresel piyasalardaki iyimserlik, BİST 100 endeksini destekleyen ana unsurlar olarak öne çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Borsanın rekorlar haftasında BİST 100 kapsamında Çan2 Termik Santral (%23,90), Şekerbank (%22,68) ve SASA Polyester (%22,56) en çok yükselen hisseler olarak öne çıkarken; Turex Turizm (%-14,06), Efor Çay (%-11,87) ve Hektaş (%-5,84) en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları en fazla para girişi yaşanan ilk 3 hisse oldu. Koç Holding, Turex Turizm ve BİM Birleşik Mağazacılık para çıkışında başı çekti.

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksinin geçen hafta, önceki zirve olan 11.252 üzerinde kapandığına dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu, bunun teknik olarak önemli bir sinyal olduğuna dikkat çekti. Tuncay Turşucu, “Endeksin 11.250 üzerinde kalması durumunda yukarı ivme devam edecektir. Büyük resimde simetrik hedef olarak 13.961 öne çıkıyor. Ancak arada 282 dolar ve 293 dolar dirençlerini izlemek gerekecek. Bu seviyeler de 11.562 ve 12.000’e karşılık geliyor” görüşünü aktardı.

KKM'DEN ÇIKAN PARA NEREYE?

Bu arada geçen haftanın önemli bir gelişmesi ise kur korumalı mevduat hesaplarının sonlandırılması oldu. Dikkatler, KKM’de 11 milyar dolarlık son bakiyenin adresinin neresi olabileceğine çevrilirken; konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, KKM’den sonlandırılmasının borsaya ‘sınırlı pozitif’ yansımasının olabileceğini ancak buradan çıkan paranın güçlü bir şekilde borsaya gelmesini beklemediğini söyledi.