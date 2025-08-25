BİST 100’de rekorlara devam! Banka hisseleri durdu, sanayi hareketlendi 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da pozitif seyir bu haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

BİST 100 endeksi bugün yüzde 0,93 prim yaptı ve 11.478 puandan kapandı. Böylece endeks yeni bir kapanış rekoruna daha imza attı. Endeks gün içerisinde en yüksek 11.519 seviyesini de test etti.

Bankacılık endeksi %0,65 civarında gerilerken, sınai endeks yüzde 1,7 gibi ciddi bir primle endeksi sırtladı. Petkim hissesinde %5 prim dikkat çekti. Hizmetler endeksi ise %1’e yakın primle endekse yakın performans gösterdi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Borsada yükseliş trendinin devamı halinde ilk direnç seviyesi olarak 11.650, sonrasında ise 297 dolar seviyesinin TL karşılığı olan 12.180 seviyesini üst direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. 11.252 desteğinin altına inilmesi durumunda ise 10.900 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor” denildi.

DİKKATLER AÇIĞA SATIŞ YASAĞINDA

Bu arada Borsa uygulanmaya devam eden açığa satış yasağı bu hafta cuma günü sona erecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni bir uzatma olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürerken; Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan bir haberde “yeni bir uzatma olamayabileceği” ileri sürüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Günün dikkat çeken gelişmelerine bakıldığında; BETAM, bir yıl sonra hane halkı enflasyon beklentisinin, ağustosta 0,7 puan azalarak ortalama %57,8 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Türk Eximbank ise bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 12,5 milyar dolar kredi, 12,9 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 25,4 milyar dolar tutarında destek sağladığını duyurdu.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI

Bugün açıklanan ekonomik verilere bakıldığında;