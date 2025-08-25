1 şirketten 8,95 milyon dolarlık imza! Borsa şirketlerinden son iş birliği anlaşmaları

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da işlen gören şirketler geçen hafta da önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı. CWENE 4,23 milyon dolar ve OZATD ise 8,95 milyon dolarlık anlaşmalarla öne çıktı.

KAP yapılan bildirimlere göre 18-22 Ağustos tarihleri arasında tutarı belli olan iş birliği anlaşmaları şöyle:

CW Enerji (CWENE)

Yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile, güneş enerjisi santrali kurulumu için KDV Hariç 4 milyon 235 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Projenin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT)

Şirket, yurtiçinde yerleşik bir müşterisinden, hava sahası yönetiminde kullanılmak üzere 1 milyon 396 bin dolar tutarında “Kritik Ses Haberleşme Sistemi” siparişi aldı.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVSAN)

Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren bir firmadan Avrupa’daki tesisleri için vinç üretimi ve teslimi konusunda 693 bin euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Teslimat Şubat 2026’de planlanıyor.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri (FORTE)

Şirketin bağlı ortaklığı Cetwell, KKTC’de bulunan 12 metrekarelik araziye Fide Serası, Soğuk Hava Deposu ve GES inşa edilmesi konusunda 74 milyon 987 bin liralık sözleşme imzaladı.

Özata Denizcilik Sanayi (OZATD)

Şirket, yurt dışında yerleşik bir firma yaptığı anlaşma karşılığında iki adet geminin onarımını tamamlayarak teslim etti. Karşılığında 8 milyon 950 bin dolar tahsil edildi.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi (GENIL)

Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihaleler, şirketin ilaçlarını satmak üzere yetkilendirilen Salutem Ecza Deposunu uhdesinde kaldı. Salutem’in satışlarının, GENIL’in hasılatına 261 milyon 908 bin TL katkı sağlayacağı belirtildi.

Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC)

Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ile, 5 milyon dolarlık serum alımı anlaşması imzalandığı belirtildi. 1 milyon 96 dolar karşılığında ilk parti sevkiyatın tamamlandığı ifade edildi.

Çağdaş Cam Sanayi (CGCAM)

Elin Elektrik İnşaat Sanayi A.Ş. şirketinden 40 milyon 743 bin TL tutarında cam siparişi aldı. Teslimatın, Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Link Bilgisayar (LINK)

Şirket tarafından geliştirilen “LINK-Blockchain Tabanlı Muhasebe Güvenlik Sistemi” yazılım projesi, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandı. Proje bütçesi 18 milyon 700 bin TL olup, 15 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri (EUPWR)

Şirket; Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ihaleye katılarak en avantajlı fiyatı verdi. İmzalanacak sözleşmenin büyüklüğü 63 milyon TL olarak açıklandı.

Kuzey Boru (KBORU)

Şirket, Elazığ-Uluova Sulama Hattı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak en avantajlı fiyatı verdi. İhale bedeli KDV hariç 155 milyon 768 milyon TL olarak açıklandı.

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET)

Şirket, Türkmenistan’da yapımı devam eden Kiyanly Çevrim Santrali Projesi kapsamında; taşıma operasyonlarının gerçekleştirilmesi konusunda 3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

Şirket, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir ihalesine katılarak, 5 milyon 988 bin TL ile en iyi teklifi verdi.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi (MANAS)

Şirket, yurt dışında faaliyet gösteren bir müşterisinden 397 bin 500 euro tutarında konut tipi su sayacı siparişi aldı. Söz konusu siparişin Kasım 2026’ya kadar teslim edilmesi planlanıyor.