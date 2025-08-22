Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa güne rekorla başladı
BIST 100, Borsa İstanbul, Rekor, Endeks, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 11.347,39 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

 

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 11.347,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN DERİ 

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa güne rekorla başladı - 1. Resim

GÖZLER POWELL'DA 

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Yurt içinde dün 13 ay sonra rekor kıran BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak yeni güne de rekor seviyeleri gördü.

BIST100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sokak ortasında infaz! Tartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katlettiAdana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son 50 yılın en verimli hasadı! Anzer balının 2026 fiyatı belli oldu, artık taklidi yapılamayacak - EkonomiDünyaca ünlü Anzer balının yeni fiyat belli olduRekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma  - EkonomiRekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma BİST 100’de yeni hedef neresi? Borsada rekorların ardından… - EkonomiBİST 100’de yeni hedef neresi?Tüketiciler ‘daha düşük faiz’ için frene bastı! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar… - EkonomiTüketiciler ‘daha düşük faiz’ için frene bastı!Bitcoin zirveden %10 geriledi!  BTC'de de gözler Jackson Hole’de…  - EkonomiBitcoin zirveden yüzde 10 geriledi! Gözler orada...Altın fiyatları Powell’a kilitlendi! İşte 2 senaryo ve kritik seviyeler - Ekonomiİşte 2 senaryo ve kritik seviyeler
Sonraki Haber Yükleniyor...