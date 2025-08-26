Dil çatlağı vitamin eksikliğinin belirtisi! 10 kişiden ikisinde görülüyor
Toplumda yüzde 5 ila 20 arasında görülen dil çatlağı çoğu zaman belirti vermese de, vitamin eksiklikleri ve bazı sistemik hastalıkların habercisi olabiliyor.
Toplumda görülme sıklığı yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen dil çatlağının çoğu zaman belirtisiz seyretse de bazı sistemik hastalıkların veya vitamin eksikliklerinin göstergesi olabileceği bildirildi.
Genetik yatkınlık: Aile öyküsü olan bireylerde daha sık rastlanır.
Vitamin eksiklikleri: Özellikle B12 vitamini, folik asit ve demir eksiklikleri.
Sistemik hastalıklar: Sjögren sendromu, psoriasis, glosit ve bazı otoimmün bozukluklar.
Ağız kuruluğu (kserostomi): Tükürük azlığı dil yüzeyinin çatlamasını kolaylaştırır.
Down sendromu: Bu bireylerde gelişimsel olarak daha sık görülür.
Uzmanlar dil çatlağının tedavisi için günde en az iki defa diş ve dil fırçalanması, dil temizleyiciler kullanmasını; vitamin eksiklikleri varsa uygun takviye (özellikle B12, folat ve demir) bunların tamamlanmasını asitli, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.