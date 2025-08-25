Araştırmada korkutan gerçek ortaya çıktı: Sıcak hava insanları daha hızlı yaşlandırıyor!

Bilim insanları, sıcak hava dalgalarına tekrar tekrar maruz kalmanın milyarlarca insanın sağlığında uzun süreli ve kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni araştırmalar, bu etkinin sigara, alkol veya kötü beslenme gibi faktörlerle benzer düzeyde sağlık riskleri oluşturabileceğini ortaya koydu.

25 BİN KİŞİ 15 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, Tayvan'da 25 bin kişiyi 15 yıl boyunca izleyerek sıcak hava dalgalarına maruz kalma ile biyolojik yaş arasındaki ilişkiyi inceledi. Bulgular, iki yıl içinde dört gün fazladan sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerin biyolojik yaşının yaklaşık dokuz gün arttığını gösterdi. Dışarıda daha çok zaman geçiren beden işçilerinde bu artış 33 güne kadar yükseldi.

SICAK HAVA, UZUN VADEDE YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR

Akademik dergi Nature Climate Change'de yayımlanan çalışma, biyolojik yaş ölçümlerinde kan basıncı, iltihaplanma ve organ fonksiyonları gibi birçok veriyi kullandı. Uzmanlar, araştırmanın sıcağın sağlığa etkisini anlamada bir "paradigma değişimi" oluşturduğunu belirtti. Araştırmaya göre sıcak hava dalgaları yalnızca erken ölümleri tetiklemekle kalmıyor, uzun vadede yaşlanmayı hızlandırıyor ve ömür boyu sürebilecek etkiler bırakıyor.

"SICAK HAVAYA UZUN SÜRELİ MARUZ KALMA, SAĞLIĞI DAHA DA KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR"

Araştırma ekibi, sıcak hava dalgalarının daha sık ve uzun süreli hâle gelmesinin sağlık üzerindeki etkilerini artıracağını söyledi. Ekipten Dr. Cui Guo, "Sıcak hava dalgalarına uzun süreli maruz kalma, sağlık etkilerini düşündüğümüzden çok daha büyük hâle getirebilir." dedi.

YAŞLI VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, sonuçların özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için daha ciddi olabileceğini vurguladı. Ayrıca çalışmada, bireysel klima kullanımı ve dışarıda geçirilen süre gibi bazı faktörlerin ölçülmediği, bu nedenle konunun daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.