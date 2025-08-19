Sıcak ve nemli havalarda artıyor! "Küf"ten hastalıklar
Havanın sıcak ve nemli olduğu yaz aylarında küf alerjilerinin arttığını belirten uzmanlar, bazı küf türlerinin şiddetli semptomlara sebep olarak ağır hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Küf mantarının alerjik nezle, göz nezlesi, astım gibi solunum sistemi alerjilerine yol açabildiğini ifade eden Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, bu durumlarda burun akıntısı ve tıkanması, kaşıntı, hapşırma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin görüldüğünü belirtti.
Prof. Dr. Öztürk, küfün aşırı solunması sonrasında akciğerde zatürre, su toplanması veya yaygın akciğer enfeksiyonları meydana gelebileceğine de dikkat çekti. Prof. Dr. Öztürk, alerjik hastalıklardan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:
Ev içinde havasız veya rutubetin, nemin olduğu odalarda yerde halı, kilim bulundurulmamalıdır. Lüzumsuz kitap, kırtasiye malzemelerinin ortadan kaldırılması, banyonun, tuvaletin, özellikle rutubetinin alınması yani havalandırılması, ev içinde özellikle çok miktarda saksı bitkisi yetiştirilmemesi, yemek yaparken mutlaka aspiratörün kullanılması önemlidir. Mutfak çöpünün düzenli temizlenmesi büyük oranda küf mantarının oluşumunu engeller.