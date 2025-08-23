Terleten havalar sona eriyor! Sıcaklıklar normale dönecek, tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İlgili Haber Mezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Balıkesir 35 derece.

- Edirne 34 derece.

- İstanbul 31 derece.

- Denizli 35 derece.

- İzmir 35 derece.

- Manisa 39 derece.

- Adana 36 derece.

- Antalya 31 derece.

- Ankara 34 derece.

- Samsun 34 derece.

- Trabzon 32 derece.

- Erzurum 32 derece.

- Diyarbakır 41 derece.

- Gaziantep 41 derece.