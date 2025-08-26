Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır alev alev yandı! Büyükbaş hayvanlar telef oldu

2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır alev alev yandı! Büyükbaş hayvanlar telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır alev alev yandı! Büyükbaş hayvanlar telef oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da Karacaören köyünde bir evde başlayan ve sebebi belirlenemeyen yangın çevredeki 2 ev, 3 samanlık ile 2 ahırı küle çevirdi. Alevlerin sardığı ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır alev alev yandı! Büyükbaş hayvanlar telef oldu - 1. Resim

EVDE BAŞLAYAN YANGIN ÇEVREYİ SARDI 

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir ev ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır alev alev yandı! Büyükbaş hayvanlar telef oldu - 2. Resim

ALEVLERİN İÇİNDE KALAN HAYVANLAR TELEF OLDU 

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16'sında dünya devini ipten aldı! Liverpool'un galibiyeti 90+10'da Ngumoha ile geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir arazi boyunca onlarca karpuz döküldü! Gören vatandaş israfa isyan etti - YaşamBir arazi boyunca onlarca karpuz döküldü! Gören vatandaş israfa isyan ettiGenetiğinizde varsa bile kurtulabilirsiniz! Alzheimer'a karşı büyüleyici kalkan - YaşamGenetiğinizde varsa bile kurtulabilirsiniz!Çiftlikten kaçan inek hastanenin aciline uğradı! Çorlu'da gülümseten görüntüler - YaşamÇiftlikten kaçan inek hastanenin aciline uğradı! Çorlu'da gülümseten görüntülerBalıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor - YaşamAlevler giderek büyüyorAvrupa'da "Mavi ejderha" alarmı, zehrinin etkisi korkutucu! - YaşamAvrupa'da "Mavi ejderha" alarmı!3 yıl önce evi yanan vatandaşın yeni evinde 1 haftada 4. yangın! "Bazı şeylere inanmazdım, artık düşünmeye başladım" - Yaşam3 yıl önce evleri yandı, Yeni evleri ise...
Sonraki Haber Yükleniyor...