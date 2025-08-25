Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

