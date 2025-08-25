Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
