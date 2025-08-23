Diyarbakır'da iki aile dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var... Ekipler köyün altını üstüne getirdi
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı sonrası çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisi hayatını kaybetti. Ekipler köyde ve çevresinde silah aradı.
Diyarbakır'ın Güvercinlik Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığında kan döküldü. 2 aile arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
13 KİŞİ GÖZALTI
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan M.A.Ş. de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı. Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.
