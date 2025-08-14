Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır Anneleri komisyona gelecek! Partiler taleplerini tek tek bildirdi

Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu “İnşallah Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün elbet oğlumu alıp eve götüreceğim. Öyle kararlıyım, vazgeçmeyeceğim” dedi.  Aziz Demir’in annesi Güzide Demir de aynı şekilde “Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun son toplantısında komisyon üyeleri önerilerini dile getirdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, problemin çözümü noktasında Peygamber efendimizin döneminde Müslümanlar, Yahudiler ve Paganların bir arada yaşamasını sağlayan Medine Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, sorunun dinsel entegrasyon etrafında da çözülebileceğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili, benzer şekilde IRA ve ETA’nın silah bırakma süreçlerini örnek gösterdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Diyarbakır Annelerinin komisyonda dinlenmesini teklif etti. Komisyonu oluşturan 11 partinin de Türkiye Harp Malulleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin komisyonda dinlemesi üzerinde mutabık kaldığı öğrenildi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise, şehit ailelerinin maaşının iki asgari ücret tutarında olmasını, şehit çocuklarına özel sektörde de yüzde 1’lik istihdam kontenjanı sağlanmasını istedi.

CHP Alevilerin yanı sıra Türkiye’deki dinî ve etnik grupların komisyonda dinlenmesini talep etti. DEM Parti de, Öcalan’ın hapishane arkadaşı Veysi Aktaş ile Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün de konuşması teklifinde bulundu. 

