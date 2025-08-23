Umut yolculuğu son buldu! 25 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bozcaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu.

25 GÖÇMEN VE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Lastik botun içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 1 Azerbaycan uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.