Antalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Antalya Kaş açıklarında hareketli bir lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında 18 çocuğun da bulunduğu grup, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
