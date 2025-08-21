Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk var

Antalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk var

Antalya Kaş açıklarında hareketli bir lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında 18 çocuğun da bulunduğu grup, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

