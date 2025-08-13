Akdeniz'de facia! En az 20 düzensiz göçmen öldü...

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bir göçmen teknesi alabora oldu, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre, kurtarma çalışmaları sürerken 70 ila 80 kişinin sağ kurtulduğuna inanılıyor.

Ansa haber ajansı, kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 20 ceset çıkardığını ve bölgede arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğini duyurdu.

BM: ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Filippo Ungaro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan felaketten duyduğu "derin acıyı" dile getirdi.

Ungaro, "Yirmi ceset çıkarıldı ve aynı sayıda kayıp var. Denizde daha fazla insan olabilir" ifadelerini kullandı.

LAMPEDUSA, GÖÇMENLERİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI OLDU

Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenler için kritik bir rota haline gelen Lampedusa Adası, son yıllarda çok sayıda benzer trajediye tanıklık etti. Akdeniz’de yaşanan bu yeni facia, Avrupa’nın göç politikaları ve deniz güvenliği uygulamalarını bir kez daha tartışmaya açtı.