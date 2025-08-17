Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da esrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı!

Antalya'da esrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü sürücüsü dinlenmek için park ettiği aracında ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmada çalışan tur minibüsü sürücüsü Mehmet Emin Ceylan (50), aracını Boğazkent Mahallesi'nde park ettikten sonra dinlenmek için aracın içerisine geçti.

ARACININ İÇİNDE ÖLMÜŞ

Sabah saatlerinde Ceylan'a ulaşamayan firma yetkilileri, aracın bulunduğu bölgeye gitti. Aracın içinde sürücünün hareketsiz yattığını gören yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ceylan’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

