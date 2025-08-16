Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu

Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gülbahçesi Mahallesi’ndeki sulama kanalında üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulundu.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki sulama kanalında bir erkek şahsa ait cesedin sürüklendiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu - 1. Resim

OTOPSİ YAPILACAK 

Polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artık iki kez düşünün! Aracının camından tükürdü cezayı yedi - GündemAracının camından tükürdü cezayı yediABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna Türkiye'den sert tepki: FETÖ'nün asılsız ve temelsiz iddiaları... - GündemABD'nin raporuna Türkiye'den tepki! "Temelsiz iddialar"Pazarcıya tepkisi sosyal medyayı bölen Hakan Bahadır: "Yüzde 150 kar normal değil, sattırmam" - Gündem"Yüzde 150 kar normal değil, sattırmam"Başıboş sokak köpeği dehşeti! Babasının yanında küçük çocuğu art arda ısırdı - GündemBabasının yanında küçük çocuğu art arda ısırdıHakan Çakır cinayetinde yeni gelişme! Katilin TikTok paylaşımı kan dondurdu - GündemKatilden kan donduran TikTok paylaşımıCHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor? Gözlerin çevrildiği Ahmet Aras sessizliğini bozdu - GündemCHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...