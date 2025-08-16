Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gülbahçesi Mahallesi’ndeki sulama kanalında üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulundu.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki sulama kanalında bir erkek şahsa ait cesedin sürüklendiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
