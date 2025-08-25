Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor

Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir orman yangını da, şu sıralar deprem fırtınasının vurduğu Balıkesir'de çıktı. Susurluk ilçesinde alevler rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.

 Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor - 1. Resim

SUSURLUK'TA KORKUTAN YANGIN

Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor - 3. Resim

Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

