Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevler giderek büyüyor
Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir orman yangını da, şu sıralar deprem fırtınasının vurduğu Balıkesir'de çıktı. Susurluk ilçesinde alevler rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
SUSURLUK'TA KORKUTAN YANGIN
Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.
