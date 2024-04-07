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Haberler > Ekonomi > Gıdada etiket oyununa son! Yanıltıcı bilgilerin önüne geçilecek

Gıdada etiket oyununa son! Yanıltıcı bilgilerin önüne geçilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gıdada etiket oyununa son! Yanıltıcı bilgilerin önüne geçilecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçeriğinde tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aromayla ilgili görsel kullanılamayacak. Temsilî görsellerde “aromalı” ibaresi yer alacak. Gıdanın özelliklerini taşımadığı hâlde başka bir gıdanın adıyla birlikte, “…tadında”, “…lezzetli”, “…keyfi” ve benzeri yanıltıcı ifadelere izin verilmeyecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerindeki yanıltıcı bilgilendirmeye karşı yeni tedbirler aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, gıda etiketlerinde doğru bilgilendirmeye dair kuralların kapsamı genişletildi. 

‘AROMALI’ İFADESİ ZORUNLU OLACAK 

Üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aromayla ilgili görsel kullanılamayacak. İçeriğinde tamamen aroma verici kullanılan gıda etiketlerinde kullanılan temsilî görsellerde mutlaka “aromalı” ibaresi yer alacak. Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte, “…tadında”, “…lezzetli”, “…keyfi” ve benzeri yanıltıcı ifadelere izin verilmeyecek. 

Etiket üzerinde yer alan yazı boyutları için de yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda gıdanın adı, etiket üzerinde aynı büyüklük, yazı tipi ve stilde, arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde yer alacak. Ayrıca içeriğinde “tatlandırıcı” veya “şeker” içerdiğini dair bilgilerin yer aldığı etiketlerde, bu ifadeler gıdanın adıyla birlikte diğer bilgilerden ayrı olacak şekilde yazı stili, punto ve arka plan rengiyle vurgulanacak. 

ARALIK 2026’YA KADAR SÜRE TANINDI 

Yapılan değişikliklerin uygulanması için işletmecilere 2026 yılı sonuna kadar süre tanınacak. Kurallara uyulmaması hâlinde ise söz konusu gıda ürünlerinin Aralık 2026’dan itibaren üretimine izin verilmeyecek ve piyasada bulunamayacak. İthal edilen ürünler için de aynı kurallar geçerli olacak.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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