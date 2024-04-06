Küresel gıda fiyatları istikrarlı düşüşünün ardından yükselmeye başladı - Fiyatları en çok yükselen gıdalar açıklandı

Küresel gıda fiyatları 7 aylık düşüş eğiliminin ardından yükseldi.

7 aylık istikrarlı düşüşünün ardından gıda fiyatları tekrar yükselmeye başladı. Fiyatları en çok yükselen gıdalar bitkisel yağlar, süt ürünleri ve hayvansal gıdalar oldu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatları endeksi Mart ayında Şubat ayına kıyasla 1,3 puan veya %1,1 artarak 118,3 puana yükseldi ve yedi aylık düşüş eğiliminin ardından ilk kez artış gösterdi.

FAO'nun Cuma günü yaptığı basın açıklamasına göre gıda fiyatlarındaki artış temel olarak bitkisel yağlar, süt ürünleri ve etten kaynaklandı.

Bu arada endeks, aylık genel artışa rağmen Mart ayında yıllık bazda 9,9 puan ya da %7,7 düşüş kaydetti.

Tahıl fiyat endeksi Şubat ayına göre %2,6 düşüşle 110,8 puana gerilerken, Mart 2023'e göre %20 düşüş gösterdi.

Bitkisel yağ endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %8 artarak 130,6 puana yükseldi.

Art arda altıncı aylık artışını gerçekleştiren süt ürünleri fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına kıyasla %2,9 artarak 124,2 puana yükseldi.

Et fiyat endeksi %1,7 artışla 113 puana ulaşarak üst üste ikinci aylık artışını gerçekleştirdi.

Şeker fiyat endeksi Şubat ayından Mart ayına %5,4 düşüşle 133,1 puana gerilerken, Mart 2023'e göre %4,8 arttı.