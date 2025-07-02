Gıdadan YouTuber atağı! Türkiye ABD pazarında ünlü şefler ve Influencer’larla büyüyecek

Kişi başı gıda tüketiminin dünya ortalamasının dört katını aştığı ABD pazarından daha çok pay almak isteyen Türk gıda sektörü, ülkemizin lezzetlerini Miami ve Şikago gibi şehirlerde düzenlenecek fuarlarda ünlü şefler ve YouTuber’larla tanıtacak.

Dünyada kişi başı gıda tüketiminin en yüksek olduğu ülke olan ABD, Türk gıda sektörünün en büyük hedefleri arasına girdi. Miami’de düzenlenecek fuardan başlayarak şefleri, YouTuber’ları ve yeni pazarlama taktiklerini kullanarak Türk lezzetlerini bölgede aktif olarak tanıtacaklarını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, aynı zamanda büyük marketlere girmek için de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

FUAR HAMLESİ

İHBİR olarak ABD’de organizasyonunu üstlendikleri iki ayrı fuar olduğuna işaret eden Taycı “Bunlardan bir tanesi Miami, diğeri Şikago Fuarı. Bu yıl Turquality kapsamındaki çalışmalarımızın başlangıcını da eylül ayında yapılacak olan Miami Fuarı olarak belirledik. Fuar döneminde Miami’nin önemli hareket geçiş noktaları olan havalimanından tutun da şehrin en işlek noktalarına kadar birçok yeri Turkish Delight ve Turkish Food gibi görsellerle donatacağız. Aynı anda Amerika’dan ve Türkiye’den önemli şefler getirip Türk mutfağının yemeklerini ve lezzetlerini fuar yerinde yapacağımız şovlarla tanıtacağız. Bu şovun sesini ve yankısını daha büyütebilmek için de şu anda hem Latin Amerika pazarında hem de Amerikan pazarında gıda ile ilgili YouTuber’larla görüşme hâlindeyiz. Helvamız, baklavamız ve lokumumuz yanında bize has olan bulgur ürünümüz için de önemli tanıtım çalışmaları yapacağız. Aynı çalışmaları Şikago fuarında da tekrar edeceğiz” dedi.

HEDEF ZİNCİR MARKETLER

Türk gıda firmaları olarak Amerika’da Türk ve Orta Doğulu nüfusun yoğun olduğu lokal pazarlarda etkin olduklarını ancak büyük Amerikan marketlerine girmekte zorlandıklarını kaydeden Taycı, şunları söyledi: Firmalarımız ABD’deki büyük marketlere girmek istiyorsa, ürünlerini biraz daha Amerikan damak tadına uygun hâle getirmeleri gerekiyor. Birçok firmamız ile bu çalışmaların içerisine girdik ve önümüzdeki dönemde önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz.

İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şemsettin Memiş ve Kürşad Gülbahar ile New York’ta düzenlenen Summer’25 Fancy Food Show Gıda Fuarı’na katılan Türk firma stantlarına ziyarette bulundu.

PAZARLAMADA İTALYANLAR ÖNDE

Türk gıda sektörünün içerik ve lezzet olarak çok iyi olduğunu ancak pazarlama aşamasında biraz geride kaldığını söyleyen Taycı, bu konuda İtalyanların yaptıklarından örnek alınması gerektiğini belirtti. New York’taki fuarda İtalyanların zeytinyağlarını mücevher kutularına benzer kutularda ve özel şişelerde sattıklarını söyleyen Taycı “Normalde bizim zeytinyağımız daha iyi olmasına karşın onlar İtalyan zeytinyağı için çok güçlü bir imaj oluşturmuşlar ve muhteşem bir pazarlama yapıyorlar. Bunun benzerini şekerleme sektöründe de yapıyorlar. Bizim buradaki en büyük eksiğimiz pazarlama. Türkiye’nin dökmeci mantığından çıkıp biraz pazarlama, kalite ve satış AR-GE’sine ciddi yatırım yapması lazım ki başarılı olsun” ifadelerini kullandı.

ABD PAZARINDA BÜYÜK FIRSAT VAR

Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatında önünde çok büyük fırsatların olduğunu kaydeden Taycı “ABD’nin sadece şekerleme ve çikolata ithalatı 40 milyar dolar. Bizim ise bu mamullerde dünya geneline toplam ihracatımız 3 milyar dolar. ABD’yi odağımıza alarak ilk etapta bu ihracatımızı iki katına, ardından da 10 milyar dolarlara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.