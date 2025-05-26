Giresun’a terzi işi robotik fabrika! Orka’dan yapay zekâ destekli akıllı üretime 750 milyon TL yatırım

Giresun’daki 2. fabrikasını açıp, 3. fabrikasının temelini atan Orka Holding, yeni tesisinde yapay zekâ ve robotik teknoloji yardımıyla ilk kez ‘akıllı üretim’ yapacak. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Kişiye özel terzi işi üretimle seri üretimi birleştireceğiz” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Giresun’da kurulu Giteks ve Giysun firmaları ile 2004’te ilk üretim tesisini faaliyete geçiren Orka Holding, Giresun’daki ikinci fabrikasının açılış töreni ile üçüncü fabrikasının temel atma törenini aynı gün gerçekleştirdi. Yeni yatırımla Giresun’da hem kendi markalarına hem de 27 dünya markasına 1 milyon 320 bin adet gömlek, 580 bin pantolon, 400 bin adet takım elbisenin üretim ve ihracatını gerçekleştirecek grup, yıllık 2,3 milyon adet üretim kapasitesine ulaşarak lüks erkek modasında Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Yüzde 100 sürdürülebilirlik felsefesi ile inşa edilen, yapay zekâ destekli ve robotik teknolojiye dayanan fabrikada erkek takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimi yapılacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanları Süleyman Orakçıoğlu, 350 milyon TL’si açılan, 400 milyon TL’si de temeli atılan fabrikaya olmak üzere toplam 750 milyon TL yatırım yaptıklarını, geçen yılki 400 milyon TL’lik kârlarının yüzde 80’ini bu yatırım için ayırdıklarını anlattı. Orakçıoğlu, Giresundaki ilk fabrikalarını ise 4 milyon dolar yatırımla geri dönüşüm tesisine dönüştüreceklerini kaydetti.

1.150 KİŞİYE İSTİHDAM, %80’İ KADIN

Yapımı bir yıl süren ikinci fabrikada 550 kişiye ek istihdam sağlanırken, Ocak 2026’da üretime başlaması planlanan üçüncü fabrikada yaklaşık 600 kişiye ek istihdam sağlanacak. Üçüncü fabrika, erkekler ve kadınlar için gömlek başta olmak üzere esnek üretim yapısına sahip olacak. Fabrikada yıllık 1 milyon 620 bin adet gömlek üretim ve ihracatı gerçekleştirilecek. Personelin yüzde 80’i kadın olacak. Süleyman Orakçıoğlu, yeni yatırımlarla 1.150 ek çalışanın eklenmesiyle Giresun’da toplamda 2.250 kişiye istihdam sağlayacaklarını vurguladı.

Damat Tween ve D’S damat markaları ile dünyanın 85 ülkesinde 420 mağazaları olduğunu kaydeden Orakçıoğlu “Bu yatırım, yalnızca bir üretim kapasitesi artışı değil aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyüme planlarımızın yerli ve millî temeller üzerine inşa edildiğinin somut bir göstergesi” dedi. Orakçıoğlu, yapay zekâ ve robotik teknoloji yardımıyla yeni fabrikada ilk defa ‘akıllı üretim’ yapacaklarını belirterek “Makine parkurumuzu yenileyerek üretim süreçlerimizi yapay zekâ destekli ve robotik teknolojiyle güçlendirdik. Kişiye özel terzi işi üretimle seri üretimi birleştireceğiz. Akıllı üretim ile kişiye özel ölçülerde adet bazında seri üretim yapabileceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerinin 1,5 dolar olduğunu anlatan Orakçıoğlu, bu değerin hazır giyim sektöründe 16 dolar olduğuna işaret etti.

İHRACATTA KG DEĞERİ 133 AVRO

Grup markalarının kilogram başına ihracat birim değerinde elde ettiği başarıya dikkat çeken Orakçıoğlu, şöyle konuştu: Bugün Almanya’dan bir lüks otomobil markasının ithalat birim değeri 43 avro. Bizim ise kendi markalarımızla Almanya’ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 avroya ulaştı. Türkiye’nin özellikle stratejik önem taşıyan büyük ölçekli yatırımlarını destekleyecek proje bazlı teşvik sistemine önem vermesi gerekiyor. İhracat performanslarına ve ortaya koyduğu değere bakılarak sektörler yerine proje bazlı teşvik verilmeli. Ekonomideki karar vericiler destek verirken sektör ayrımı yapmasın, inovatif projelere destek versin.

İHRACAT HEDEFİ 55 MİLYON DOLAR

Türkiye’de katma değerli üretim yaptıklarını anlatan Süleyman Orakçıoğlu “Müşterilerimizden Romanya, Mısır, Uzak Doğu’ya giden oldu ama hepsi sonra geri döndü” dedi. ABD’de Miami ve New York’ta mağaza açacaklarını ifade eden Orakçıoğlu, şunları söyledi:

Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel operasyonlarımızın kalbi olacak. ABD’de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween’i Amerikan erkek modasının referans markası hâline getirmek. Yine Damat Tween ile Paraguay’ın başkenti Asunsion’da franchise iş birliğiyle açılacak mağazamızla Latin Amerika’ya güçlü bir giriş yapacağız. Yine bu yıl Uzak Doğu pazarında Japonya’dan Çin’e, Kore’den Malezya ve Endonezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada marka bilinirliğimizi derinleştirme stratejisi izleyeceğiz. Bu yıl grup ihracatında 55 milyon dolar, 2026’da ise 70 milyon dolar hedefliyoruz. Bu yılki grup ciro hedefimiz ise yüzde 40 büyüme ile 8,5 milyar TL.

KARADENİZ GİBİ YEŞİL FABRİKA!

“Tüm fabrikalarımız, Karadeniz’in doğal zenginliklerinden ilham alarak çevreye duyarlı üretim anlayışını sanayiyle buluşturuyor” diyen Süleyman Orakçıoğlu, şu bilgileri paylaştı: Kendi elektriğini güneşten üreten, kömür yerine biyokütle kullanan fabrikalarımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na tam uyumlu altyapısıyla karbon ayak izini en aza indiriyor. Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan tesislerimiz her ayrıntıda sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin çevreci üretim vizyonuna öncülük ediyor.