Giresun'un lezzetleri gastronomi festivalinde tanıtıldı

Giresun Valiliği koordinesinde ve Giresun Belediyesi ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde düzenlenen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde kentin lezzetleri tanıtıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, festivalin turizm, tarım ve sağlığa hizmet edeceğini ifade etti.

Giresun'un yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gastronomi festivali başladı.

Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve fındık yaprağı sarması gibi ot yemekleri tanıtıldı.

Piraziz köftesi, Görele dondurması, fındıklı ve üzüm pekmezinden yapılan tatlı ve içecekler de stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde, yöresel yemeklerle ilgili söyleşiler, yemek yarışmaları ile şeflerin yöresel otlarla yaptığı yemek gösterileri de gerçekleştirildi.

"TURİZM, TARIM VE SAĞLIĞA HİZMET EDECEK"

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, festivalin, turizme, iyi tarım ve sağlığa hizmet edeceğini söyledi.

Serdengeçti, Türk Mutfağı Haftası etkinliğini de Gastronomi Festivali ile birleştirdiklerini ifade ederek, bunun da festivale çeşitlilik kattığını aktardı.

Kentin lezzetlerinin en önemli özelliğinin vejetaryen mutfağına hitap etmesi olduğunu anlatan Serdengeçti, "Mutfağımızın özellikle zengin otlardan oluşması, kadim mirasın asırlarca oluşturulan kültüründen gelen bu eşsiz lezzetler hem Giresun'umuza hem ulusumuza hem de dünyamıza hayırlı olsun." dedi.

Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği festivale, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, yarın Eynesil ilçesinde düzenlenecek çay hasat şenliği ile devam edecek.